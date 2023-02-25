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    07:30, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    «Барыс» завершил сезон КХЛ на последней позиции Восточной конференции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» домашним поражением закончил худший в истории сезон КХЛ. В своем заключительном матче сезона Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с ярославским «Локомотивом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский клуб уже давно обеспечил себе последнее место Восточной конференции, а российский находился на третьем в Западной.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Мищенко, Савицкий-Вей-Шевченко; Грэм-Бекетаев, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Данияр-Нургалиев, Шестаков-Гурков-Петухов; Кайыржан-Гайтамиров, Асетов-Борисевич-Шайхмедденов.

    Гостям удалось быстро открыть счет, однако его сравнял Михаил Рахманов, тем не менее к первому перерыву россияне шли с перевесом в одну шайбу. Во второй части игры был зафиксирован такой же счет, на этот раз у хозяев отметился Дмитрий Шевченко. Заключительная двадцатиминутка помогла ярославцам довести все до победы — 5:3.

    Таким образом, «Барыс» завершил сезон с худшим результатом в истории, ранее никогда команда не занимала последнее место конференции.

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

    Лучшим бомбардиром команды стал канадский капитан команды Линден Вей, который забросил 18 шайб. Нападающий астанинского «Барыса» Никита Михайлис получил звезду в последнем матче Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива» из Ярославля. Казахстанский форвард «Барыса» стал третьей звездой встречи благодаря двум передачам и продлил свою результативную серию. Первой и второй звездами игры стали хоккеисты ярославского клуба Максим Осипов и Александр Полунин.

    «Барыс» выступил с обращением к болельщикам после заключительного матча Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива» из Ярославля.

    «Спасибо за сезон, наши дорогие болельщики! Этот отрезок получился во многом необычным и достаточно напряжённым для всех. Но несмотря ни на что вы были с командой и поддерживали её до последнего матча. Берём небольшую паузу, а дальше продолжаем работать и становиться сильнее!», — говорится в сообщении команды.

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»


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    Спорт Барыс Хоккей Астана
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