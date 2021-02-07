НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» завершает выездную серию КХЛ встречей с «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ХК.

Магнитогорцы продолжают свою победную серию. После успешного матча с «Барысом» команда Ильи Воробьёва дома всухую переиграла «Ак Барс» — 3:0. Заброшенными шайбами отметились Михаил Пашнин, Деннис Расмуссен и лучший бомбардир Сергей Плотников (39 очков, 10+29). Василий Кошечкин отразил все 42 броска.

«Металлург» сохраняет за собой третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 73 балла после 53 матчей. В списке травмированных числится нападающий Богдан Потехин.

«Барыс» в пятницу переиграл на выезде «Сибирь» (3:2) и официально оформил выход в плей-офф. Авторами заброшенных шайб стали Максим Мусоров, Кирилл Панюков и Джесси Блэкер. Лучший бомбардир команды из Нур-Султана Якоб Лилья (35 баллов, 20+15) не отметился результативными действиями во втором матче подряд.

Подопечные Юрия Михайлиса находятся на восьмом месте Востока. В активе казахстанской команды 62 балла после 53 встреч. Вратарь Йони Ортио, а также защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников находятся в списке травмированных.

В воскресенье «Барыс» и «Металлург» закроют серию противостояний в рамках регулярного чемпионата. Ранее два матча выиграли магнитогорцы (2:1 по буллитам и 3:1). В одном поединке победу отпраздновал «Барыс» (3:2 в овертайме).

Начало матча в УКРК «Арена Металлург» в 18:00 по столичному времени. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «КХЛ ТВ».





