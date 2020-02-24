+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 9 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» забросил три шайбы за две минуты и победил «Адмирал» в КХЛ

24 Февраля 2020 15:33
Поделиться:
«Барыс» забросил три шайбы за две минуты и победил «Адмирал» в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с владивостокским «Адмиралом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Женская сборная Казахстана по хоккею вышла в плей-офф Евролиги
Спасатели ВКО помогли юным хоккеистам добраться до дома Каково место «Барыса» в таблице за два матча до окончания «регулярки» КХЛ «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

Фаворитами противостояния были россияне, не только потому что они выиграли в этом сезоне у казахстанского клуба три поединка из трех, но и по той причине, по которой гости не повезли на выезд легионеров. Тем не менее, уже за первые семь минут в воротах хозяев побывали три шайбы, их забросили Валерий Орехов, Павел Акользин и Егор Петухов. Во второй части игры Константин Глазачев сократил разрыв и вернул интригу, но на большее хозяев не хватило. 3:1 — победа казахстанцев.


24 февраля «Барыс» в Хабаровске встретится с «Амуром».
«Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 04:40 Орехов (Сагадеев). В равенстве
0:2 — 06:16 Акользин (Орехов, Шевченко). В равенстве
0:3 — 06:52 Петухов (Сагадеев). В равенстве
1:3 — 36:05 Глазачев. В равенстве
Вратари: Трушков 00:00-06:16, Олкинуора 06:16-60:00 — Кудрявцев
Штраф: 12:4 (4:2, 4:0, 4:2).





Фото: www.hcbarys.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив