«Барыс» забросил три шайбы за две минуты и победил «Адмирал» в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с владивостокским «Адмиралом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитами противостояния были россияне, не только потому что они выиграли в этом сезоне у казахстанского клуба три поединка из трех, но и по той причине, по которой гости не повезли на выезд легионеров. Тем не менее, уже за первые семь минут в воротах хозяев побывали три шайбы, их забросили Валерий Орехов, Павел Акользин и Егор Петухов. Во второй части игры Константин Глазачев сократил разрыв и вернул интригу, но на большее хозяев не хватило. 3:1 — победа казахстанцев.



24 февраля «Барыс» в Хабаровске встретится с «Амуром».

«Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 04:40 Орехов (Сагадеев). В равенстве

0:2 — 06:16 Акользин (Орехов, Шевченко). В равенстве

0:3 — 06:52 Петухов (Сагадеев). В равенстве

1:3 — 36:05 Глазачев. В равенстве

Вратари: Трушков 00:00-06:16, Олкинуора 06:16-60:00 — Кудрявцев

Штраф: 12:4 (4:2, 4:0, 4:2).















