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«Барыс» забросил первую шайбу в 2022 году
3 Января 2022 17:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский «Барыс» проводит свой первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 2022 году, соперником астанчан выступает рижское «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первый период уже подходил к концу, когда Роман Старченко на 16-й минуте помог казахстанскому клубу открыть счет в игре. Ассистентами в этом голе выступили Линден Вей и Роман Савченко. Старченко совершил прокат за воротами соперника и, не выходя из-за них, закинул снаряд в ближний угол рижан под щитком их вратаря.
Напомним, что на момент начала матча «Барсы» набрали 42 очка и идут на восьмом месте Востока КХЛ.
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