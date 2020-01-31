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«Барыс» за восемь матчей до окончания «регулярки» вышел в плей-офф КХЛ

31 Января 2020 03:47
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«Барыс» за восемь матчей до окончания «регулярки» вышел в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» стал третьей командой в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, обеспечившей себе выход в плей-офф, сообщает Sports.kz.

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Казахстанский клуб на своем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. В параллельной встрече челябинский «Трактор» обыграл китайский «Кульлунь РС» со счетом 3:1, что обеспечило «Барысу» выход в плей-офф КХЛ за восемь матчей до окончания регулярного чемпионата. Китайский клуб стал четвертой командой, потерявшей математические шансы обогнать казахстанский клуб, что обеспечило ему участие в предстоящем плей-офф.

В 54 встречах «Барыс» набрал 71 очко и потерял даже математические шансы упасть в таблице Восточной конференции ниже восьмого места.

Напомним, ранее в плей-офф из Восточной конференции вышли казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».


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Ключевые слова: Спорт,
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