«Барыс» за восемь матчей до окончания «регулярки» вышел в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» стал третьей командой в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, обеспечившей себе выход в плей-офф, сообщает Sports.kz.

Казахстанский клуб на своем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. В параллельной встрече челябинский «Трактор» обыграл китайский «Кульлунь РС» со счетом 3:1, что обеспечило «Барысу» выход в плей-офф КХЛ за восемь матчей до окончания регулярного чемпионата. Китайский клуб стал четвертой командой, потерявшей математические шансы обогнать казахстанский клуб, что обеспечило ему участие в предстоящем плей-офф.

В 54 встречах «Барыс» набрал 71 очко и потерял даже математические шансы упасть в таблице Восточной конференции ниже восьмого места.

Напомним, ранее в плей-офф из Восточной конференции вышли казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».