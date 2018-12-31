«Барыс» за 8 минут упустил перевес в 3 шайбы и лидерство в дивизионе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» завершил календарный год сумасшедшим матчем с «Авангардом» в битве за лидерство в дивизионе Чернышева, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Перед очной встречей астанчане вплотную приблизились к омичам - 58 очков против 59. Победа позволяла подопечным Андрея Скабелки перехватить лидерство в дивизионе Чернышева, а вместе с этим взлететь с пятого на второе место Востока.

Такую же сильнейшую мотивацию имел «Авангард», который в случае поражения менялся местами с «Барысом» и со второй строчки опускался на пятую. К тому же, им необходимо было реабилитироваться за два подряд поражения.

Если «ястребы» в прошлой игре уступили со счетом 0:3, то «барсы», напротив, одержали победу с таким же счетом в Челябинске. Спустя два периода астанчане отправили три безответные шайбы уже в ворота «Авангарда». Сначала дубль в течение двух минут оформил Дмитрий Шевченко, а затем большинство реализовал Андре Петерссон. В концовке второго периода астанчане несколько раз подряд играли в меньшинстве, в том числе 5 на 3, однако сумели выстоять.

Отметим, что великолепно играл голкипер «барсов» Хенрик Карлссон. Прошить шведа хозяевам удалось лишь в третьем отрезке. Сначала с помощью помехи вратарю - после долгого совещания шайбу справедливо не засчитали. За 10 минут до сирены «Авангард» впервые распечатал ворота по правилам и почуял запах жаренного - 3:1. «Ястребы» мощнейшим штурмом навалились на ворота гостей, сократили отставание до минимума, а затем и вовсе сравняли - 3:3.

Предновогодний камбэк за 8 минут, который перевел игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в упорнейшей серии буллитов сильнее оказался «Авангард». Таким образом, омичи сохранили за собой лидерство в дивизионе и вторую строчку на Востоке. Следующий матч «Барыс» проведет уже в новом году - 3 января команда на выезде сыграет со «Спартаком».

Авангард (Омск) - Барыс (Астана) 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0)

0:1 - Шевченко (Акользин, Бойд) - 16:27

0:2 - Шевченко (Сагадеев, Акользин) - 18:51

0:3 - Петерссон (Диц, Кормье) - 27:34 ГБ

1:3 - Емелин (Зернов, Петров) - 50:32

2:3 - Петров (Медведев, Коди) - 56:52

3:3 - Медведев - 58:37

4:3 - Михеев - 65:00 Б

Вратари: Бобков (Налимов, 20:00 - 58:37) - Карлссон