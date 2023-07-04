«Барыс» выступит на турнире в Казани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей предсезонного турнира в Казани Кубок TANECO 2023. Помимо хозяев турнира из «Ак Барса», а также «Барыса», за трофей будут бороться «Локомотив» из Ярославля и челябинский «Трактор». Об этом передает МИА «Казинформ»
Каждой команде предстоит провести по три матча на групповом этапе и один дополнительный матч для определения итоговых мест на турнире.
Расписание матчей Кубка TANECO 2023 (по времени Астаны):
10 августа, четверг
16:00 - «Локомотив» – «Барыс»
22:00 - «Ак Барс» – «Трактор»
11 августа, пятница
16:00 - «Трактор» – «Барыс»
22:00 - «Ак Барс» – «Локомотив»
13 августа, воскресенье
15:00 - «Трактор» – «Локомотив»
20:00 - «Ак Барс» – «Барыс»
14 августа, понедельник
16:00 - матч за 3-е место
22:00 - финал.