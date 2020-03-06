Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:18
-
-
-
-
вчера 18:43
-
вчера 18:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ
6 Марта 2020 00:40
Поделиться:
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - «Барыс» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ и повел в серии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеСборную Казахстана никто не исключал из Чемпионата мира-2020 - гендиректор Казахстанской федерации хоккея «Металлург» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию третьего матча плей-офф КХЛ КХЛ: «Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче плей-офф
Казахстанская команда победила со счетом 2:1. На 47-й минуте Сергей Мозякин вывел «Металлург» вперед, однако уже на 49-й Даррен Диц помог «Барысу» отыграться. Победную шайбу «Барыс» забросил в овертайме: на 61-й минуте результативным броском отметился Линус Виделль.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Барыса». В первом матче подопечные Андрея Скабелки победили дома 4:0, затем, также в Нур-Султане, проиграли 0:3. Первая игра в Магнитогорске осталась за «Барысом» — там же команды встретятся вновь 7 марта, после чего серия вернется в Казахстан.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- КХЛ: «Барыс» отыгрался и победил «Металлург»
- Даурен Абаев: Достижение теннисистки Елены Рыбакиной - историческое для Казахстана
- Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступит на лицензионном турнире в Индии
- Велокоманда «Астана» снялась со всех гонок
- Бердибек Сапарбаев встретился с футбольным клубом «Тараз»
- Могут ли отменить «Алматы марафон 2020» из-за коронавируса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047