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«Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ

6 Марта 2020 00:40
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«Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - «Барыс» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ и повел в серии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанская команда победила со счетом 2:1. На 47-й минуте Сергей Мозякин вывел «Металлург» вперед, однако уже на 49-й Даррен Диц помог «Барысу» отыграться. Победную шайбу «Барыс» забросил в овертайме: на 61-й минуте результативным броском отметился Линус Виделль.


Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Барыса». В первом матче подопечные Андрея Скабелки победили дома 4:0, затем, также в Нур-Султане, проиграли 0:3. Первая игра в Магнитогорске осталась за «Барысом» — там же команды встретятся вновь 7 марта, после чего серия вернется в Казахстан.



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Ключевые слова: Спорт,
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