«Барыс» вырвал волевую победу в концовке матча КХЛ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка российский клуб находился на пятом месте Восточной конференции лиги, а казахстанский соответственно девятом.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Бракко-Вей-Михайлис; Шалапов-Грэм, Савицкий-Шайхмедденов-Рахманов; Ножье-Гайтамиров, Максимов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Асетов-Сагадеев-Муратов.
Гости выиграли первый период с минимальным перевесом, во втором ничего не изменилось, а в заключительной хозяева сравняли усилиями Аркадия Шестакова, а затем Егор Петухов принес им победу — 2:1.
6 декабря «Барыс» в Астане встретится с казанским «Ак Барсом».
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).
Шайбы:
0:1 — 12:15 Кадейкин (Коледов). В большинстве.
1:1 — 56:11 Шестаков (Бекетаев, Грэм). В большинстве.
2:1 — 59:12 Петухов (Грэм). В равенстве.
Вратари: Бояркин — Ежов.
Штраф: 10:12 (6:2, 4:0, 0:10).
Фото: пресс-службы ХК «Барыс»