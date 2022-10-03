РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:19, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» вырвал победу в овертайме у «Сочи»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с ХК «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Луис-Шапю-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Максимов-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Шестаков.

    Явным фаворитом противостояния у экспертов и букмекеров значился казахстанский клуб, соперником же был коллектив с предпоследнего места во всей лиге.

    Гостям удался быстрый гол, а до завершения первого периода они сумели увеличить разрыв. Три шайбы Антона Сагадеева, Джереми Бракко и Энтони Луиса помогли хозяевам переломить ход игры, однако соперник вновь отметился дважды и повел перед заключительной двадцатиминуткой. В последней части игры Линден Вей выровнял положение, действо перешло в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы.

    4 октября «Барыс» дома примет нижнекамский «Нефтехимик».

    Фото пресс-службы ХК «Барыс».


    Теги:
    Спорт Видео Хоккей Астана
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!