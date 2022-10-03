«Барыс» вырвал победу в овертайме у «Сочи»
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Луис-Шапю-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Максимов-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Шестаков.
Явным фаворитом противостояния у экспертов и букмекеров значился казахстанский клуб, соперником же был коллектив с предпоследнего места во всей лиге.
Гостям удался быстрый гол, а до завершения первого периода они сумели увеличить разрыв. Три шайбы Антона Сагадеева, Джереми Бракко и Энтони Луиса помогли хозяевам переломить ход игры, однако соперник вновь отметился дважды и повел перед заключительной двадцатиминуткой. В последней части игры Линден Вей выровнял положение, действо перешло в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы.
4 октября «Барыс» дома примет нижнекамский «Нефтехимик».
Фото пресс-службы ХК «Барыс».