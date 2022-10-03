«Барыс» вырвал победу в овертайме у «Сочи»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с ХК «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Луис-Шапю-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Максимов-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Шестаков.

Явным фаворитом противостояния у экспертов и букмекеров значился казахстанский клуб, соперником же был коллектив с предпоследнего места во всей лиге.

Гостям удался быстрый гол, а до завершения первого периода они сумели увеличить разрыв. Три шайбы Антона Сагадеева, Джереми Бракко и Энтони Луиса помогли хозяевам переломить ход игры, однако соперник вновь отметился дважды и повел перед заключительной двадцатиминуткой. В последней части игры Линден Вей выровнял положение, действо перешло в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы.

4 октября «Барыс» дома примет нижнекамский «Нефтехимик».

Фото пресс-службы ХК «Барыс».