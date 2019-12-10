«Барыс» вырвал победу у «Авангарда» за три минуты до конца матча

ОМСК. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние было принципиальным для гостей, так как в прошлом сезоне именно омский коллектив выбил астанчан из плей-офф на стадии полуфинала конференции.

Тем не менее в первом периоде казалось, что проблем у россиян не возникнет, в воротах Хенрика Карлссона побывали две шайбы от Кирилла Семенова и Семена Кошелева, после этого Эдди Паскуале сменил Хенрик Карлссон.

Во второй части игры Роман Старченко вернул надежду фанатам казахстанской команды. Все должно было решиться в третьей, а там Корбэн Найт и Никита Михайлис принесли победу гостям. 3:2 — «Барыс» сильнее.

18 декабря «Барыс» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».

«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 — 06:36 Семёнов (Бондарев, Клинкхаммер). В равенстве

2:0 — 10:47 Кошелев (Шумаков, Мартынов). В равенстве

2:1 — 31:11 Старченко (Шестаков, Маклюков). В равенстве

2:2 — 57:53 Найт. В большинстве

Вратари: Гарипов 06:51-08:53, Бобков 00:00-06:51, 08:53-60:00 — Паскуале 00:00-10:47, Карлссон 10:47-60:00

Штраф: 6:4 (0:2, 2:0, 4:2).

Фото: КХЛ