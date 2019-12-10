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«Барыс» вырвал победу у «Авангарда» за три минуты до конца матча
ОМСК. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние было принципиальным для гостей, так как в прошлом сезоне именно омский коллектив выбил астанчан из плей-офф на стадии полуфинала конференции.
Тем не менее в первом периоде казалось, что проблем у россиян не возникнет, в воротах Хенрика Карлссона побывали две шайбы от Кирилла Семенова и Семена Кошелева, после этого Эдди Паскуале сменил Хенрик Карлссон.
Во второй части игры Роман Старченко вернул надежду фанатам казахстанской команды. Все должно было решиться в третьей, а там Корбэн Найт и Никита Михайлис принесли победу гостям. 3:2 — «Барыс» сильнее.
18 декабря «Барыс» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».
«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 — 06:36 Семёнов (Бондарев, Клинкхаммер). В равенстве
2:0 — 10:47 Кошелев (Шумаков, Мартынов). В равенстве
2:1 — 31:11 Старченко (Шестаков, Маклюков). В равенстве
2:2 — 57:53 Найт. В большинстве
Вратари: Гарипов 06:51-08:53, Бобков 00:00-06:51, 08:53-60:00 — Паскуале 00:00-10:47, Карлссон 10:47-60:00
Штраф: 6:4 (0:2, 2:0, 4:2).
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