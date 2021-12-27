«Барыс» выиграл важнейший матч года в борьбе за плей-офф КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против екатеринбургского «Автомобилиста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Старченко-Вей-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд-Сагадеев-Юрчо; Шайхмедденов, Асетов-Гурков-Петухов.
Игра была крайне важной в борьбе за плей-офф и рубка завязалась с первых минут, на четвертой минуте счет открыл Никита Михайлис, довольно быстро его сравнял Стефан Да Коста, затем Кертис Волк вновь вывел астанчан вперед и вновь выровнял положение Анатолий Голышев. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где ничего не изменилось, овертайм результата не принес, а в серии буллитов сильнее оказались казахстанцы.
29 декабря «Барыс» в Нур-Султане сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 03:33 Михайлис (Волк, Шалапов). В равенстве.
1:1 — 07:22 Да Коста (Мэйсек, Спунер). В большинстве.
2:1 — 15:47 Волк (Лилья, Михайлис). В равенстве.
2:2 — 38:48 Голышев (Гареев). В меньшинстве.
Вратари: Ортио — Шикин.
Штраф: 6:8 (2:0, 0:6, 2:2, 2:0).
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