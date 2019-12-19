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«Барыс» выиграл третий подряд гостевой матч КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл с нижегородским «Торпедо», пишет Sports.kz.
Этот поединок стал первым для казахстанского клуба после перерыва, перед которым он успел одержать две победы в гостях. Первый период остался без заброшенных шайб, во второй единственная оказалась на счету Корбэна Найта. Все должно было решиться в третьем, а там Егор Петухов и Дмитрий Шевченко не оставили шансов хозяевам, а итог подвел Найт. 4:0 — сильнее казахстанцы
20 декабря «Барыс» на выезде встретится с подольским «Витязем». «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Шайбы:
0:1 — 21:05 Найт (Метальников, Диц). В равенстве
0:2 — 45:59 Петухов (Сагадеев). В равенстве
0:3 — 47:22 Шевченко (Бойд, Охтамаа). В равенстве
0:4 — 55:02 Найт (Виделль). В равенстве
Вратари: Тихомиров — Карлссон
Штраф: 8:6 (2:2, 2:0, 4:4)
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