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«Барыс» выиграл третий подряд гостевой матч КХЛ

19 Декабря 2019 01:29
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«Барыс» выиграл третий подряд гостевой матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл с нижегородским «Торпедо», пишет Sports.kz.

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Этот поединок стал первым для казахстанского клуба после перерыва, перед которым он успел одержать две победы в гостях. Первый период остался без заброшенных шайб, во второй единственная оказалась на счету Корбэна Найта. Все должно было решиться в третьем, а там Егор Петухов и Дмитрий Шевченко не оставили шансов хозяевам, а итог подвел Найт. 4:0 — сильнее казахстанцы

20 декабря «Барыс» на выезде встретится с подольским «Витязем». «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Шайбы:

0:1 — 21:05 Найт (Метальников, Диц). В равенстве

0:2 — 45:59 Петухов (Сагадеев). В равенстве

0:3 — 47:22 Шевченко (Бойд, Охтамаа). В равенстве

0:4 — 55:02 Найт (Виделль). В равенстве

Вратари: Тихомиров — Карлссон

Штраф: 8:6 (2:2, 2:0, 4:4)

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Ключевые слова: Спорт,
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