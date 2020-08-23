«Барыс» выиграл первый матч под руководством нового тренера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором контрольном матче предсезонной подготовки «Барыс» обыграл в усть-каменогорское «Торпедо» – 6:4 на «Барыс Арене». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

Авторами голов стали Кёртис Волк, Мэтт Фрэттин, Роман Старченко, Антон Сагадеев, дубль оформил Линус Виделль. Свой дебютный матч за первую команду провёл воспитанник клуба Артём Королёв.





На следующей неделе «Барыс» проведёт два контрольных матча против «Сарыарки». Игры состоятся на «Барыс Арене» 27 и 29 августа. Регулярный чемпионат КХЛ стартует для «Барыса» 3-го сентября матчем против «Динамо» в Риге.

Барыс – Торпедо – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

1:0 Кёртис Волк (Якоб Лилья, Роман Старченко) 19:27

1:1 Дмитрий Гренц (Александр Юксеев) 22:53 ГМ

2:1 Мэттью Фрэттин (Линус Виделль) 33:21

2:2 Александр Шин (Александр Юксеев, Александр Архипов) 35:36

3:2 Линус Виделль (Роман Старченко) 43:15

3:3 Дмитрий Стулов (Андрей Виноградов, Дмитрий Гренц) 47:14

3:4 Андрей Виноградов (Дмитрий Стулов, Дмитрий Гренц) 49:58

4:4 Роман Старченко (Мэттью Фрэттин, Линус Виделль) 54:30

5:4 Линус Виделль (Мэттью Фрэттин, Роман Старченко) 58:38

6:4 Антон Сагадеев 59:50 ПВ

Вратари: Ортио - Нурек

Состав «Барыса»:

Фрэттин – Виделль (А) – Старченко (А), Орехов – Диц (К)

Лилья – Волк – Михайлис, Сведберг – Блэкер

Акользин – Сагадеев – Петухов, Метальников – Гайтамиров

Мусоров – Шестаков – Асетов, Королёв – Полохов Панюков

Вратари: Ортио (Карлссон)



