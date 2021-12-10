«Барыс» выиграл четвертый подряд матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграл дома против китайского «Куньлунь РС». Астанчане перевернули игру с 0:3 и выиграли четвертый подряд матч КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Фрэттин-Вей-Асетов; Данияр-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Гурков-Сагадеев-Шестаков, Петухов.

Хозяева шли на серии из трех побед подряд и были явными фаворитами, гости же числятся среди аутсайдеров. Тем не менее, первый период остался за китайцами, они сумели забросить усилиями Алекса Рича. На старте второй части игры Руди Ин и Микаэль Там увеличили разрыв, но за шесть минут Егор Петухов, Роман Старченко и Линден Вей выровняли положение, а Линден Вей вывел казахстанцев вперед. В заключительной двадцатиминутке Лилья оформил дубль, Итан Уэрек вернул интригу, однако тут свое слово сказали Коди Куник и Мэттью Фрэттин. 7:4 — сильнее хозяева.

12 декабря «Барыс» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 7:4 (0:1, 4:2, 3:1).

Шайбы:

0:1 — 17:43 Рич (Пу, Николлс). В равенстве.

0:2 — 22:31 Ин. В равенстве.

0:3 — 25:47 Там (Пу, Николлс). В равенстве.

1:3 — 28:08 Петухов (Морроу, Гурков). В меньшинстве.

2:3 — 31:25 Старченко (Савицкий, Куник). В равенстве.

3:3 — 33:30 Вей (Асетов, Фрэттин). В равенстве.

4:3 — 38:26 Лилья (Михайлис, Волк). В равенстве.

5:3 — 44:23 Лилья (Михайлис, Волк). В равенстве

5:4 — 48:48 Уэрек (Вон). В равенстве.

6:4 — 49:45 Куник (Старченко). В равенстве.

7:4 — 51:03 Фрэттин (Орехов). В равенстве.

Вратари: Ортио 00:00-25:47, Бояркин 25:47-60:00 — О’Брайен

Штраф: 32:15 (6:4, 2:2, 24:9).