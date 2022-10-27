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    07:29, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» встретится с «Сибирью» в Новосибирске

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 27 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором новосибирская «Сибирь» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Сибирь» — «Барыс» начнется в 18:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 23 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 23 очка; у «Сибири» после 23 матчей — 26 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях потерпел разгромное поражение от омского «Авангарда» (0:6), а «Сибирь» на своем льду одержала победу над московским «Спартаком» (4:3).




    Фото: hcbarys.kz






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