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    13:06, 13 Август 2023 | GMT +6

    «Барыс» встретится с «Ак Барс» в Казани 13 августа

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    Фото: hcbarys.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 13 августа, астанинский «Барыс» сыграет с казанским «Ак Барсом» на предсезонном хоккейном турнире «Кубок TANECO» в Казани (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 20:00 по Астане.

    Напомним, «Барыс» стартовал на турнире с поражения от ярославского «Локомотива» — 1:2 (Барбер), после чего уступил челябинскому «Трактору» — 1:2 (Муратов). Что касается выступлений «Ак Барса» на домашнем турнире, то казанская команда сначала обыграла «Трактор» (4:3), после чего взяла верх над «Локомотивом» (4:2). По регламенту турнира, после предварительного этапа две лучшие команды из четырех встретятся в финале, а оставшиеся две поборются за третье место.

    Если говорить о выступлении «Барыса» в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то астанинский клуб занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.


    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей Астана
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