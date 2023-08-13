«Барыс» встретится с «Ак Барс» в Казани 13 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 13 августа, астанинский «Барыс» сыграет с казанским «Ак Барсом» на предсезонном хоккейном турнире «Кубок TANECO» в Казани (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 20:00 по Астане.

Напомним, «Барыс» стартовал на турнире с поражения от ярославского «Локомотива» — 1:2 (Барбер), после чего уступил челябинскому «Трактору» — 1:2 (Муратов). Что касается выступлений «Ак Барса» на домашнем турнире, то казанская команда сначала обыграла «Трактор» (4:3), после чего взяла верх над «Локомотивом» (4:2). По регламенту турнира, после предварительного этапа две лучшие команды из четырех встретятся в финале, а оставшиеся две поборются за третье место.

Если говорить о выступлении «Барыса» в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то астанинский клуб занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.