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    02:38, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» вошел в топ-10 по посещаемости в КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Metaratings.ru проанализировал посещаемость матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент астанинский «Барыс» занимает по посещаемости девятое место — в среднем на игру астанинской команды приходят 5 046 зрителей. Лидирует санкт-петербургский СКА — его средняя аудитория — 10 173 зрителя. Также в тройку самых посещаемых команд лиги входят минское «Динамо» (7 935 зрителей) и казанский «Ак Барс» (6 985 зрителей).

    «Барыс» после 12 сыгранных матчей идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.



    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей для mail.ru
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