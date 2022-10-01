«Барыс» вошел в топ-10 по посещаемости в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Metaratings.ru проанализировал посещаемость матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент астанинский «Барыс» занимает по посещаемости девятое место — в среднем на игру астанинской команды приходят 5 046 зрителей. Лидирует санкт-петербургский СКА — его средняя аудитория — 10 173 зрителя. Также в тройку самых посещаемых команд лиги входят минское «Динамо» (7 935 зрителей) и казанский «Ак Барс» (6 985 зрителей).

«Барыс» после 12 сыгранных матчей идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.









Фото: sports.kz