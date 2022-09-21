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«Барыс» ворвался в топ-5 конференции КХЛ
21 Сентября 2022, 05:55

«Барыс» ворвался в топ-5 конференции КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» на своем льду провел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского «Автомобилиста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде встречи американский легионер «Барыса» открыл счет, а в конце дебютной 20-минутки Кирилл Шестаков увеличил преимущество столичной команды. В итоге счет 2:0 до конца матча остался неизменным.

Благодаря этой победе астанинский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе девять очков, а «Автомобилист» является лидером с 13 набранными баллами.

Фото: sports.kz .

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