«Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Матч в столице Казахстана стартовал с быстрого гола хозяев: Климонтов разрезающей передачей оставил не у дел оборону «Динамо», а Михайлис уверенно разобрался с вратарем - 1:0.

Следующее взятие ворот случилось только в концовке второго периода: Диц щелкнул издали и оказался точен - 2:0. В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. Отличились Роман Старченко и лучший снайпер лиги Линус Виделль - 3:1.

Напомним, ранее «барсы» одержали разгромную победу в Риге, что не стало неожиданностью - астанчане не проигрывают в Латвии с 2013 года.

Барыс (Астана) - Динамо (Рига) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 - Михайлис (Климонтов, Волк) - 01:59

2:0 - Диц (Маклюков) - 39:19

3:0 - Старченко (Даллмэн, Блэкер) - 52:07

3:1 - Виделль - 56:45

Вратари: Карлссон - Гудлевскис