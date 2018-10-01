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19:06 369
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«Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Матч в столице Казахстана стартовал с быстрого гола хозяев: Климонтов разрезающей передачей оставил не у дел оборону «Динамо», а Михайлис уверенно разобрался с вратарем - 1:0.
Следующее взятие ворот случилось только в концовке второго периода: Диц щелкнул издали и оказался точен - 2:0. В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. Отличились Роман Старченко и лучший снайпер лиги Линус Виделль - 3:1.
Напомним, ранее «барсы» одержали разгромную победу в Риге, что не стало неожиданностью - астанчане не проигрывают в Латвии с 2013 года.
Барыс (Астана) - Динамо (Рига) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 - Михайлис (Климонтов, Волк) - 01:59
2:0 - Диц (Маклюков) - 39:19
3:0 - Старченко (Даллмэн, Блэкер) - 52:07
3:1 - Виделль - 56:45
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