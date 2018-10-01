Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 10 °С
Алматы: 13 °С
USD 372.17 EUR 426.21
RUB 5.59 CNY 53.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо»

9 Октября 2018 22:02 98
Поделиться:
«Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» во второй раз за 10 дней обыграл рижское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

Кызылординские хоккеисты стали чемпионами открытого первенства России
«Барыс» - «Динамо» Рига: где смотреть и 5 фактов о матче «Барыс» разгромил «Слован»

Матч в столице Казахстана стартовал с быстрого гола хозяев: Климонтов разрезающей передачей оставил не у дел оборону «Динамо», а Михайлис уверенно разобрался с вратарем - 1:0.

Следующее взятие ворот случилось только в концовке второго периода: Диц щелкнул издали и оказался точен - 2:0. В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. Отличились Роман Старченко и лучший снайпер лиги Линус Виделль - 3:1.

Напомним, ранее «барсы» одержали разгромную победу в Риге, что не стало неожиданностью - астанчане не проигрывают в Латвии с 2013 года.

Барыс (Астана) - Динамо (Рига) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 - Михайлис (Климонтов, Волк) - 01:59
2:0 - Диц (Маклюков) - 39:19
3:0 - Старченко (Даллмэн, Блэкер) - 52:07
3:1 - Виделль - 56:45
Вратари: Карлссон - Гудлевскис

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив