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«Барыс» во второй раз проиграл «Локомотиву»

21 Декабря 2018 01:32 237
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«Барыс» во второй раз проиграл «Локомотиву»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву» (1:2) и упустил очередную возможность подняться на вторую строчку в Восточной конференции, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Исход встречи решила дисциплинированность команд. Если не считать обоюдных удалений, то «железнодорожники» за два стартовых периода не удалились ни разу, тогда как «барсы» обе свои шайбы пропустили в меньшинстве. Причем в обоих случаях на скамейке для штрафников оказывался Андре Петерссон, для которого матч сложился далеко не самым лучшим образом.

Первый и последний шанс разыграть лишнего у «барсов» появился лишь за 5 минут до сирены, однако ничего опасного у ворот гостей астанчанам создать не удалось. Таким образом, подопечные Андрея Скабелки не сумели расквитаться с «Локо» за поражение в Ярославле. Это первая победа «железнодорожников» в регулярном чемпионате КХЛ после трех поражений кряду.

Барыс (Астана) - Локомотив (Ярославль) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

 

0:1 - Санников (Рафиков, Осипов) - 3:42 ГБ

1:1 - Старченко (Бойд) - 25:19

1:2 - Аверин (Алексеев, Осипов) - 33:36 ГБ

 

Вратари: Карлссон - Коновалов

 

24 декабря «Барыс» проведет заключительный домашний матч в этом году. Соперником астанчан станет «Адмирал» из Владивостока.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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