«Барыс» во второй раз проиграл «Локомотиву»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву» (1:2) и упустил очередную возможность подняться на вторую строчку в Восточной конференции, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Исход встречи решила дисциплинированность команд. Если не считать обоюдных удалений, то «железнодорожники» за два стартовых периода не удалились ни разу, тогда как «барсы» обе свои шайбы пропустили в меньшинстве. Причем в обоих случаях на скамейке для штрафников оказывался Андре Петерссон, для которого матч сложился далеко не самым лучшим образом.

Первый и последний шанс разыграть лишнего у «барсов» появился лишь за 5 минут до сирены, однако ничего опасного у ворот гостей астанчанам создать не удалось. Таким образом, подопечные Андрея Скабелки не сумели расквитаться с «Локо» за поражение в Ярославле. Это первая победа «железнодорожников» в регулярном чемпионате КХЛ после трех поражений кряду.

Барыс (Астана) - Локомотив (Ярославль) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

0:1 - Санников (Рафиков, Осипов) - 3:42 ГБ

1:1 - Старченко (Бойд) - 25:19

1:2 - Аверин (Алексеев, Осипов) - 33:36 ГБ

Вратари: Карлссон - Коновалов

24 декабря «Барыс» проведет заключительный домашний матч в этом году. Соперником астанчан станет «Адмирал» из Владивостока.