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    21:36, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    «Барыс» вел в счете и снова проиграл «Магнитке» в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», пишет Sports.kz.

    Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Орехов-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Хетерингтон-Данияр См., Мусоров-Гурков-Старченко; Акользин-Сагадеев-Шевченко, Петухов.

    Первая часть игры осталась без заброшенных шайб, во второй на взятие Сергея Плотникова дважды ответил Филип Вароне, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там свою вторую забросил Плотников, итог же подвел Николай Кулемин. 3:2 — магнитогорцы в очередной раз сильнее астанчан.
    16 февраля «Барыс» дома примет омский «Авангард».
    «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

    Шайбы:
    1:0 — 20:16 Плотников (Прохоркин). В равенстве
    1:1 — 22:17 Вароне (Панюков, Виделль). В большинстве
    1:2 — 38:04 Вароне (Панюков, Виделль). В равенстве
    2:2 — 46:10 Плотников (Мозякин, Прохоркин). В равенстве
    3:2 — 49:17 Кулёмин (Пашнин, Расмуссен). В равенстве
    Вратари: Кошечкин — Карлссон
    Штраф: 10:10 (0:2, 4:6, 6:2

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