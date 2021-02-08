«Барыс» вел в счете и снова проиграл «Магнитке» в матче КХЛ
Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Орехов-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Хетерингтон-Данияр См., Мусоров-Гурков-Старченко; Акользин-Сагадеев-Шевченко, Петухов.
Первая часть игры осталась без заброшенных шайб, во второй на взятие Сергея Плотникова дважды ответил Филип Вароне, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там свою вторую забросил Плотников, итог же подвел Николай Кулемин. 3:2 — магнитогорцы в очередной раз сильнее астанчан.
16 февраля «Барыс» дома примет омский «Авангард».
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 — 20:16 Плотников (Прохоркин). В равенстве
1:1 — 22:17 Вароне (Панюков, Виделль). В большинстве
1:2 — 38:04 Вароне (Панюков, Виделль). В равенстве
2:2 — 46:10 Плотников (Мозякин, Прохоркин). В равенстве
3:2 — 49:17 Кулёмин (Пашнин, Расмуссен). В равенстве
Вратари: Кошечкин — Карлссон
Штраф: 10:10 (0:2, 4:6, 6:2