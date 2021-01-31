«Барыс» вел в счете и проиграл дома «Салавату Юлаеву»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с уфимским «Салаватом Юлаевым», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль Орехов-Блэкер, Михайлис-Волк-Лилья; Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Гурков-Петухов; Мусоров, Акользин-Сагадеев-Шевченко.

Фаворитами были гости, однако первый период вчистую выиграли хозяева, в их составе отметились Кирилл Панюков и Никита Михайлис. Вторая часть игры ничего не изменила, а в заключительной двадцатиминутке Филип Ларсен сократил разрыв, переведя действо в овертайм, а там россияне оказались сильнее. 3:2 — победил «Салават Юлаев».

1 февраля «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».





«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 03:41 Панюков (Блэкер). В равенстве

2:0 — 12:54 Михайлис (Волк, Лилья). В равенстве

2:1 — 50:02 Ларсен (Науменков, Маннинен). В равенстве

2:2 — 51:32 Маннинен (Коледов). В равенстве

2:3 — 61:14 Кадейкин. В равенстве

Вратари: Карлссон — Метсола

Штраф: 2:10 (0:2, 0:6, 2:2, 0:0).





Фото: hcbarys.kz