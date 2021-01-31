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    20:02, 30 Январь 2021 | GMT +6

    «Барыс» вел в счете и проиграл дома «Салавату Юлаеву»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с уфимским «Салаватом Юлаевым», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль Орехов-Блэкер, Михайлис-Волк-Лилья; Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Гурков-Петухов; Мусоров, Акользин-Сагадеев-Шевченко.

    Фаворитами были гости, однако первый период вчистую выиграли хозяева, в их составе отметились Кирилл Панюков и Никита Михайлис. Вторая часть игры ничего не изменила, а в заключительной двадцатиминутке Филип Ларсен сократил разрыв, переведя действо в овертайм, а там россияне оказались сильнее. 3:2 — победил «Салават Юлаев».

    1 февраля «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».


    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

    Шайбы:

    1:0 — 03:41 Панюков (Блэкер). В равенстве

    2:0 — 12:54 Михайлис (Волк, Лилья). В равенстве

    2:1 — 50:02 Ларсен (Науменков, Маннинен). В равенстве

    2:2 — 51:32 Маннинен (Коледов). В равенстве

    2:3 — 61:14 Кадейкин. В равенстве

    Вратари: Карлссон — Метсола

    Штраф: 2:10 (0:2, 0:6, 2:2, 0:0).


    Фото: hcbarys.kz

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