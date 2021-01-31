«Барыс» вел в счете и проиграл дома «Салавату Юлаеву»
Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль Орехов-Блэкер, Михайлис-Волк-Лилья; Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Гурков-Петухов; Мусоров, Акользин-Сагадеев-Шевченко.
Фаворитами были гости, однако первый период вчистую выиграли хозяева, в их составе отметились Кирилл Панюков и Никита Михайлис. Вторая часть игры ничего не изменила, а в заключительной двадцатиминутке Филип Ларсен сократил разрыв, переведя действо в овертайм, а там россияне оказались сильнее. 3:2 — победил «Салават Юлаев».
1 февраля «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 03:41 Панюков (Блэкер). В равенстве
2:0 — 12:54 Михайлис (Волк, Лилья). В равенстве
2:1 — 50:02 Ларсен (Науменков, Маннинен). В равенстве
2:2 — 51:32 Маннинен (Коледов). В равенстве
2:3 — 61:14 Кадейкин. В равенстве
Вратари: Карлссон — Метсола
Штраф: 2:10 (0:2, 0:6, 2:2, 0:0).
Фото: hcbarys.kz