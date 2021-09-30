«Барыс» вел в две шайбы и проиграл «Металлургу» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В гостевом матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Альсинг-Мартинссон, Старченко-Куник-Фрэттин; Орехов-Шалапов, Савицкий-Бергулнд-Шестаков; Асетов-Гурков-Петухов, Мусоров — Шайхмедденов.

Явными фаворитами были хозяева, но гости вели после первого периода и шайбы Кертиса Волка. Во втором Мэттью Фрэттин увеличил разрыв, но почти сразу его сократил Максим Коростелёв, тут свое слово сказал Коди Куник, перед сиреной забросил Алексей Чибисов. В заключительной двадцатиминутке Артем Земчёнок выровнял положение, Брендон Лайпсик принес победу своей команде. 4:3 — сильнее «Магнитка».

1 октября в Москве «Барыс» сыграет против «Динамо».

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Шайбы:

0:1 — 05:02 Волк (Михайлис, Диц). В равенстве

0:2 — 23:14 Фрэттин (Куник, Мусоров). В равенстве

1:2 — 24:36 Коростелёв (Майе, Карпов). В большинстве

1:3 — 27:12 Куник. В равенстве

2:3 — 39:20 Чибисов (Карри, Земчёнок). В равенстве

3:3 — 43:50 Земчёнок (Майе, Маклюков). В равенстве

4:3 — 50:08 Лайпсик (Хультстрём, Майе). В большинстве

Вратари: Олкинуора 00:00-27:12, Кошечкин 27:12-60:00 — Ортио

Штраф: 15:10 (4:2, 2:4, 9:4).



