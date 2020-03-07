«Барыс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 3:1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Вторая игра команд в Магнитогорске завершилась выездной победой «Барыса» — 2:0. На 20-й минуте отличился Антон Сагадеев, а на 55-й шайбу забросил Дастин Бойд.





Таким образом, счет в серии стал уже 3:1 в пользу «Барыса».

В Нур-Султане команды обменялись победами: сначала «Барыс» разгромил «Металлург» — 4:0, однако затем крупно уступил — 0:3.

Первый матч в Магнитогорске остался за «Барысом» — 2:1 (ОТ), и вот теперь подопечные Андрея Скабелки выиграли снова.

«Барыс» может решить вопрос выхода во второй раунд уже 9 марта при своих болельщиках — серия опять вернется в Нур-Султан.



