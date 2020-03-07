+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -7 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 3:1

7 Марта 2020 21:44
Поделиться:
«Барыс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 3:1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Олимпиада-2020: кто будет первым соперником Василия Левита в отборе
Стали известны даты матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ КХЛ: «Барыс» отыгрался и победил «Металлург»

Вторая игра команд в Магнитогорске завершилась выездной победой «Барыса» — 2:0. На 20-й минуте отличился Антон Сагадеев, а на 55-й шайбу забросил Дастин Бойд.


Таким образом, счет в серии стал уже 3:1 в пользу «Барыса».

В Нур-Султане команды обменялись победами: сначала «Барыс» разгромил «Металлург» — 4:0, однако затем крупно уступил — 0:3.

Первый матч в Магнитогорске остался за «Барысом» — 2:1 (ОТ), и вот теперь подопечные Андрея Скабелки выиграли снова.

«Барыс» может решить вопрос выхода во второй раунд уже 9 марта при своих болельщиках — серия опять вернется в Нур-Султан.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив