«Барыс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 3:1
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Вторая игра команд в Магнитогорске завершилась выездной победой «Барыса» — 2:0. На 20-й минуте отличился Антон Сагадеев, а на 55-й шайбу забросил Дастин Бойд.
Таким образом, счет в серии стал уже 3:1 в пользу «Барыса».
В Нур-Султане команды обменялись победами: сначала «Барыс» разгромил «Металлург» — 4:0, однако затем крупно уступил — 0:3.
Первый матч в Магнитогорске остался за «Барысом» — 2:1 (ОТ), и вот теперь подопечные Андрея Скабелки выиграли снова.
«Барыс» может решить вопрос выхода во второй раунд уже 9 марта при своих болельщиках — серия опять вернется в Нур-Султан.
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