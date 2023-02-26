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    21:43, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    «Барыс» ведет переговоры с Кевином Даллмэном

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В своем интервью бывший защитник и легенда «Барыса» Кевин Даллмэн рассказал, что хочет вернуться в Казахстан и помочь клубу и сборной страны, это прокомментировали в казахстанском клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «В своем интервью Кевин Даллмэн говорил, что хотел бы вернуться в команду в качестве тренера или другой роли, что вы думаете по этому поводу?» - спросили у президента клуба «Барыс» Бориса Иванищева.

    «Мы разговаривали, но это предварительно. Мы должны встретиться он в Ригу подъедет, он изъявил желание помочь команде, сборной, но ничего конкретного, это будет обсуждаться», - поделился он.

    Ранее сообщалось, что легендарный хоккеист Кевин Даллмэн заявил о желании вернуться в «Барыс».

    Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.

    «Барыс» завершил сезон КХЛ на последней позиции Восточной конференции.


    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей Астана
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