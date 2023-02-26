«Барыс» ведет переговоры с Кевином Даллмэном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В своем интервью бывший защитник и легенда «Барыса» Кевин Даллмэн рассказал, что хочет вернуться в Казахстан и помочь клубу и сборной страны, это прокомментировали в казахстанском клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В своем интервью Кевин Даллмэн говорил, что хотел бы вернуться в команду в качестве тренера или другой роли, что вы думаете по этому поводу?» - спросили у президента клуба «Барыс» Бориса Иванищева.

«Мы разговаривали, но это предварительно. Мы должны встретиться он в Ригу подъедет, он изъявил желание помочь команде, сборной, но ничего конкретного, это будет обсуждаться», - поделился он.

Ранее сообщалось, что легендарный хоккеист Кевин Даллмэн заявил о желании вернуться в «Барыс».

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.

«Барыс» завершил сезон КХЛ на последней позиции Восточной конференции.