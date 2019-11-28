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«Барыс» в овертайме победил «Автомобилист» и продлил невероятную серию в КХЛ

28 Ноября 2019 23:15
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«Барыс» в овертайме победил «Автомобилист» и продлил невероятную серию в КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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К этому поединку казахстанский клуб подошел, имея в активе серию из 15 игр подряд без побед в основное время, которую пора было прерывать.

В первой части игры гости вышли вперед благодаря результативному броску Аркадия Шестакова, во второй закрепил успех казахстанцев Атте Охтамаа, казалось так, но судьи отменили эту шайбу. Все должно было решиться в заключительном периоде, где Ефим Гуркин уравнял шансы на успех, тем самым переведя действо в овертайм, а там все решил бросок Линуса Виделля. 2:1 — победа гостей. 1 декабря «Барыс» дома примет минское «Динамо». «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 — 18:29 Шестаков (Михайлис, Орехов). В равенстве 1:1 — 50:54 Гуркин (Холланд, Голышев). В меньшинстве 1:2 — 63:32 Виделль (Найт). В равенстве

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Ключевые слова: Спорт,
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