«Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь»
ЧЕРЕПОВЕЦ. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче выездной серии «Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь» и прервал свою серию поражений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт казахстанского хоккейного клуба.
Гости вновь прилично начали матч, и уже на третьей минуте Кирилл Савицкий открыл счёт. Нападающий чётко подставил клюшку под бросок от синей линии и дезориентировал вратаря. Однако на перерыв в ранге лидера ушли «Северсталь». Илья Хохлов вовремя поддержал атаку, а Адам Лишка удачно сыграл перед воротами. А за девять секунд до сирены Иван Емец затолкал шайбу в сетку.
В начале второго периода Роман Старченко уравнял цифры на табло хлёстким кистевым броском с центра зоны. Но радость гостей была недолгой. Максим Колмыков вновь вывел череповчан вперёд.
Олле Альсинг броском от синей линии вернул «Барыс» в игру. В итоге соперники не смогли выявить победителя в основное время. В дополнительной пятиминутке гости сначала выстояли в меньшинстве, а затем и реализовали свой шанс в большинстве. Автором победной шайбы стал Кёртис Волк.
23 ноября «Барыс» примет на домашнем льду минское «Динамо».
«Северсталь» - «Барыс» 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 02:17 – Савицкий (Орехов, Савченко)
1:1 – 11:24 – Лишка (Хохлов, Гераськин)
2:1 – 19:51 – Емец (Казаков, Колмыков)
2:2 – 21:44 – Старченко
3:2 – 24:36 – Колмыков (Казаков, Хохлов)
3:3 – 48:56 – Альсинг (Асетов, Данияр)
3:4 – 64:48 – Волк (Старченко, Михайлис) ГБ
Вратари: Шугаев – Ортио
МАУ «Ледовый Дворец». 2483 зрителей.
- Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
- Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице
- Теннисист Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Бразилии
- Определился первый финалист Кубка Казахстана по футболу
- Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов завоевали бронзовые медали чемпионата мира по каратэ
- «Барыс» сыграет с «Северсталью» в Череповце
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана