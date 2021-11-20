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«Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь»

20 Ноября 2021 22:53
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«Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь»

ЧЕРЕПОВЕЦ. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче выездной серии «Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь» и прервал свою серию поражений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт казахстанского хоккейного клуба.

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Гости вновь прилично начали матч, и уже на третьей минуте Кирилл Савицкий открыл счёт. Нападающий чётко подставил клюшку под бросок от синей линии и дезориентировал вратаря. Однако на перерыв в ранге лидера ушли «Северсталь». Илья Хохлов вовремя поддержал атаку, а Адам Лишка удачно сыграл перед воротами. А за девять секунд до сирены Иван Емец затолкал шайбу в сетку.

В начале второго периода Роман Старченко уравнял цифры на табло хлёстким кистевым броском с центра зоны. Но радость гостей была недолгой. Максим Колмыков вновь вывел череповчан вперёд.

Олле Альсинг броском от синей линии вернул «Барыс» в игру. В итоге соперники не смогли выявить победителя в основное время. В дополнительной пятиминутке гости сначала выстояли в меньшинстве, а затем и реализовали свой шанс в большинстве. Автором победной шайбы стал Кёртис Волк.

23 ноября «Барыс» примет на домашнем льду минское «Динамо».

«Северсталь» - «Барыс» 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 02:17 – Савицкий (Орехов, Савченко)

1:1 – 11:24 – Лишка (Хохлов, Гераськин)

2:1 – 19:51 – Емец (Казаков, Колмыков)

2:2 – 21:44 – Старченко

3:2 – 24:36 – Колмыков (Казаков, Хохлов)

3:3 – 48:56 – Альсинг (Асетов, Данияр)

3:4 – 64:48 – Волк (Старченко, Михайлис) ГБ

Вратари: Шугаев – Ортио

МАУ «Ледовый Дворец». 2483 зрителей.


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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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