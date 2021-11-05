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«Барыс» в матче КХЛ сыграет против «Трактора»

5 Ноября 2021 14:28
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«Барыс» в матче КХЛ сыграет против «Трактора»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче КХЛ перед международной паузой «Барыс» примет на домашнем льду одного из лидеров Восточной конференции «Трактор». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

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Челябинцы в прошлом туре разгромили дома «Адмирал» — 6:1. Дублями отметились Никита Тертышный и Тему Пулккинен, они входят в тройку лучших снайперов КХЛ. Ещё по разу отличились Лукаш Седлак и Кирилл Капустин. Вратарь Эмиль Гарипов записал в свой актив 22 спасения. Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин поблагодарил команду за выполнение плана, а также отметил хорошую игру в большинстве.

После 27 матчей «Трактор» имеет на своём счету 40 очков и располагается на второй строчке Востока. Лучший бомбардир команды Ник Бэйлен (27 очков, 4+23) является самым результативным защитником Лиги. В списке травмированных числятся нападающие Томаш Гика и Алексей Потапов. Вчера челябинцы объявили о возвращении из НХЛ своего воспитанника Виталия Кравцова, который будет выступать за «Трактор» на правах аренды до конца сезона.

«Барыс» в среду провёл неудачный домашний поединок с «Йокеритом». 30 отражённых бросков в исполнении Йони Ортио не спасли хозяев от поражения — 1:4. Автором единственного гола в ворота гостей стал Никита Михайлис, который забросил свою десятую шайбу в сезоне. Главный тренер команды из Нур-Султана Юрий Михайлис отметил, что оборона соперников на протяжении большей части встречи справлялась с нападающими хозяев.

В данный момент «Барыс» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Востока. В активе нашей команды 23 балла после 26 матчей. При этом идущие выше «Сибирь» и «Нефтехимик» имеют такое же количество очков, но опережают нашу команду по числу побед в основное время. Мэттью Фрэттин выведен из списка травмированных.

Начало матча на «Барыс-Арене» в 19:30 по столичному времени.

Начало студии прямого эфира «Барыс LIVE» с Динарой Байкадамовой и Жигером Азбергеновым в 18:50 по столичному времени.

Прямая трансляция на канале «Qazsport» и «KHL».

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#Спорт   #Барыс  
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