«Барыс» в курьезном матче победил московское «Динамо»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с московским «Динамо», пишет Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Кудрявцев); Маклюков-Диц, Фрэттин-Вароне-Панюков; Блэкер-Хетерингтон, Виделль-Шестаков-Старченко; Орехов-Линтуниеми, Лилья-Волк-Михайлис; Гайтамиров, Акользин-Сагадеев-Шевченко, Мусоров.

Фаворитами противостояния назывались хозяева, но первый период остался полностью за гостями, в составе которых отличились Джесси Блэкер и Павел Акользин. Во второй части игры казахстанцам удалось сохранить преимущество и даже забросить еще, однако судьи отменили шайбу Романа Старченко, которую сперва засчитали после видеопросмотра. В заключительной двадцатиминутке было отменено еще одно взятие ворот хозяев, когда шайба прошла под ними. 2:0 — сильнее гости.

23 января «Барыс» на выезде сыграет с «Витязем» из Московской области.

«Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 15:09 Блэкер (Вароне, Панюков). В равенстве

0:2 — 18:08 Акользин (Блэкер). В равенстве

Вратари: Ерёменко — Карлссон

Штраф: 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)