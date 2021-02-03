10:28, 03 Февраль 2021 | GMT +6
«Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке.
Встреча состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающем 7 700 зрителей.
Команды между собой играли дважды в нынешнем сезоне и обменялись победами.
Отметим, что «Барыс» на данный момент занимает восьмое место Восточной конференции лиги с 60 очками в активе, а «Металлург» идет на третьей с 69 баллами.
Фото: www.hcbarys.kz