НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке.

Встреча состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающем 7 700 зрителей.

Команды между собой играли дважды в нынешнем сезоне и обменялись победами.

Отметим, что «Барыс» на данный момент занимает восьмое место Восточной конференции лиги с 60 очками в активе, а «Металлург» идет на третьей с 69 баллами.







Фото: www.hcbarys.kz



