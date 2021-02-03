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    10:28, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    «Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке.
    Встреча состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающем 7 700 зрителей.

    Команды между собой играли дважды в нынешнем сезоне и обменялись победами.
    Отметим, что «Барыс» на данный момент занимает восьмое место Восточной конференции лиги с 60 очками в активе, а «Металлург» идет на третьей с 69 баллами.



    Фото: www.hcbarys.kz



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