«Барыс» в честь своего 20-летия поднял свитера известных игроков клуба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В день Первого Президента Республики Казахстан на «Барыс Арене» к 20-летию хоккейного клуба «Барыс» состоялась торжественная церемония чествования игроков, внесших большой вклад в его развитие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в развитие спорта, включая хоккей с шайбой. Благодаря его личному вниманию и поддержке была создана современная хоккейная инфраструктура. Этот современный ледовой дворец также был построен по личному поручению Елбасы Н.А.Назарбаева. Глава Государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию профессионального и массового спорта. Создаются все необходимые условия для спортсменов», - сказал президент Казахстанской федерации хоккея с шайбой Аскар Мамин.

Под своды «Барыс Арены» были подняты свитера семерых игроков клуба: Виталия Еремеева, Николая Антропова, Александра Корешкова, Талгата Жайлауова, Федора Полищука, Брэндона Боченски и Кевина Даллмэна.

«Сейчас «Барыс» – это выстроенная система подготовки спортсменов от детского хоккея до профессионального уровня. Хочу поблагодарить всех тех, кто стоял у истоков клуба: игроков и тренеров, ковавших историю «Барыса» и получивших признание многочисленных фанатов», - сказал А. Мамин, поздравив «Барыс» с 20 летним юбилеем.

Церемония чествования заслуженных игроков команды «Барыс» была проведена перед началом матча «Барыс» - «Динамо» (Минск).