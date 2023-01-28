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«Барыс» узнал свое место в борьбе за плей-офф КХЛ после матча конкурента

28 Января 2023, 05:30
«Барыс» узнал свое место в борьбе за плей-офф КХЛ после матча конкурента

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Хабаровский «Амур» провел матч Континентальной хоккейной лиги на выезде с московским ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Уже на второй минуте встречи Ярослав Лихачев из «Амура» открыл счет. На 44-й секунде второй 20-минутки Антон Слепышев отыграл этот гол. На 16-й минуте заключительного периода Сергей Плотников и Михаил Григоренко вырвали победу для московской команды — 3:1.

После этой игры хабаровский клуб остался на десятой строчке с 56 очками и 55 матчами. Астанинский «Барыс» располагается на девятом месте, имея в активе также 56 баллов, но имеет на три проведенных встречи больше, чем у «Амура».

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