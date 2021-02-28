«Барыс» узнал соперника по первому раунду плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем «Барыс» сыграет в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперник казахстанского клуба определился после матча «Локомотива» и «Салавата Юлаева». «Салават Юлаев» проиграл в основное время и занял четвертое место в Восточной конференции — у него осталось 81 очко. У «Металлурга» тоже 81 очко, но именно с магнитогорской командой предстоит встретиться «Барысу»: она опередила «Салават Юлаев» по дополнительным показателям и стала третьей.

Как сообщалось, «Барыс» закончил регулярный чемпионат на шестом месте. В последнем матче казахстанский клуб в гостях проиграл омскому «Авангарду» — 2:5.







