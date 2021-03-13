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    22:31, 12 Март 2021 | GMT +6

    «Барыс» уступил «Металлургу» и завершил сезон

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ «Барыс» уступил «Металлургу» и завершил сезон, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе клуба, в первом периоде «Барыс» получил возможность более минуты сыграть в формате «5 на 3». Однако в этот раз реализовать большинство у команды Юрия Михайлиса не получилось.

    Во втором периоде зрители увидели четыре взятия ворот. Гости дважды реализовали большинство усилиями Семёна Кошелева и Денниса Расмуссена. «Барыс» ответил на это точными бросками в исполнении Линуса Виделля и Никиты Михайлиса.

    В третьем периоде «Металлургу» на помощь вновь пришло большинство, и Сергей Мозякин опять вывел магнитогорцев вперёд. После этого Тэйлор Бек отправил в ворота Ортио четвёртую шайбу. Кирилл Панюков сократил разрыв в счёте. Но на финальный штурм сил у хозяев не хватило. Сергей Плотников поразил пустые ворота «Барыса» и подвёл итог серии.

    «Барыс» – «Металлург» 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

    0:1 – 25:34 – Кошелев (Дронов, Плотников) ГБ

    1:1 – 32:58 – Виделль (Михайлис, Линтуниеми)

    1:2 – 36:44 – Расмуссен (Бек, Хольм) ГБ

    2:2 – 39:46 – Михайлис (Виделль)

    2:3 – 45:50 – Мозякин (Бек) ГБ

    2:4 – 54:53 – Бек (Мозякин) ГБ

    3:4 – 57:05 – Панюков (Виделль, Диц) ГБ

    3:5 – 58:54 – Плотников (Кулёмин) ПВ

    Вратари: Ортио – Олкинуора.

    Счёт серии 4-2 в пользу «Металлурга».

    «Барыс-Арена». 3300 зрителей.


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