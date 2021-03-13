НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ «Барыс» уступил «Металлургу» и завершил сезон, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе клуба, в первом периоде «Барыс» получил возможность более минуты сыграть в формате «5 на 3». Однако в этот раз реализовать большинство у команды Юрия Михайлиса не получилось.

Во втором периоде зрители увидели четыре взятия ворот. Гости дважды реализовали большинство усилиями Семёна Кошелева и Денниса Расмуссена. «Барыс» ответил на это точными бросками в исполнении Линуса Виделля и Никиты Михайлиса.

В третьем периоде «Металлургу» на помощь вновь пришло большинство, и Сергей Мозякин опять вывел магнитогорцев вперёд. После этого Тэйлор Бек отправил в ворота Ортио четвёртую шайбу. Кирилл Панюков сократил разрыв в счёте. Но на финальный штурм сил у хозяев не хватило. Сергей Плотников поразил пустые ворота «Барыса» и подвёл итог серии.

«Барыс» – «Металлург» 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

0:1 – 25:34 – Кошелев (Дронов, Плотников) ГБ

1:1 – 32:58 – Виделль (Михайлис, Линтуниеми)

1:2 – 36:44 – Расмуссен (Бек, Хольм) ГБ

2:2 – 39:46 – Михайлис (Виделль)

2:3 – 45:50 – Мозякин (Бек) ГБ

2:4 – 54:53 – Бек (Мозякин) ГБ

3:4 – 57:05 – Панюков (Виделль, Диц) ГБ

3:5 – 58:54 – Плотников (Кулёмин) ПВ

Вратари: Ортио – Олкинуора.

Счёт серии 4-2 в пользу «Металлурга».

«Барыс-Арена». 3300 зрителей.