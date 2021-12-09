«Барыс» устроил разнос и выиграл третий подряд матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл против ХК «Сочи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Фрэттин-Вей-Асетов; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куни-Савицкий; Шестаков-Сагадеев-Гурков, Данияр.

В первом периоде гости открыли счет, но хозяева усилиями Алихана Асетова выровняли положение, а затем Роман Савченко вывел хозяев вперед. Во второй части игры казахстанский клуб увеличил разрыв благодаря дублю Якоба Лилья. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила. 5:2 — сильнее «барсы», одержавшие третью кряду победу в лиге.

Завтра «Барыс» дома встретится с китайским «Куньлунь РС».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — ХК «Сочи» (Сочи, Россия) 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 04:30 Петьков. В равенстве

1:1 — 09:18 Асетов (Морроу, Фрэттин). В равенстве

2:1 — 14:16 Савченко (Савицкий, Старченко). В равенстве

3:1 — 29:31 Лилья (Данияр, Волк). В равенстве

4:1 — 39:08 Лилья (Альсинг, Михайлис). В равенстве

5:1 — 49:57 Савицкий (Старченко, Куник). В равенстве

5:2 — 59:16 Якс. В равенстве



Вратари: Ортио — Хелльберг

Штраф: 4:6 (0:0, 2:2, 2:4).



