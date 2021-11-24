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    09:00, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» улучшил свою позицию на Востоке КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи с участием клубов Восточной конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Барыс» в серии буллитов при помощи шайб Линдена Вея и Никиты Михайлиса сумел победить минское «Динамо» — 3:2.

    «Салават Юлаев» на своем льду в матче с единственной шайбой уступил нижегородскому «Торпедо» — 0:1.

    А вот «Нефтехимик» провалил матч с питерским СКА и проиграл со счетом 2:8.

    Таким образом казахстанские «Барсы» сумели сегодня улучшить свое место на Востоке и поднялись на девятую строчку таблицы. До «Автомобилиста» (восьмое место) астанчанам осталось набрать три очка, а вот до нижнекамцев разница составляет четыре балла.




    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
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