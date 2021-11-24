09:00, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6
«Барыс» улучшил свою позицию на Востоке КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи с участием клубов Восточной конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Барыс» в серии буллитов при помощи шайб Линдена Вея и Никиты Михайлиса сумел победить минское «Динамо» — 3:2.
«Салават Юлаев» на своем льду в матче с единственной шайбой уступил нижегородскому «Торпедо» — 0:1.
А вот «Нефтехимик» провалил матч с питерским СКА и проиграл со счетом 2:8.
Таким образом казахстанские «Барсы» сумели сегодня улучшить свое место на Востоке и поднялись на девятую строчку таблицы. До «Автомобилиста» (восьмое место) астанчанам осталось набрать три очка, а вот до нижнекамцев разница составляет четыре балла.