«Барыс» трижды вел в счете и проиграл «Ак Барсу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл против казанского «Ак Барса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Берглунд-Вей-Юрчо; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Кайыржан-Шайхмедденов, Гурков-Сагадеев-Петухов.

Явными фаворитами были хозяева, но гости забрали первый период, на шайбу Якоба Берглунда ответил Артем Лукоянов, а затем забросил Коди Куник. Во второй части игры счет сравнял Кирилл Панюков, довольно быстро снова вперед казахстанцев вывел Егор Петухов. Заключительная двадцатиминутка стала ударной для казанцев, они поразили ворота Йони Ортио трижды и выиграли — 5:3.

25 декабря «Барыс» на выезде сыграет с челябинским «Трактором».

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Шайбы:

0:1 — 09:42 Берглунд (Петухов). В равенстве

1:1 — 11:21 Лукоянов (Лямкин, Адамчук). В равенстве

1:2 — 17:55 Куник (Вей). В равенстве

2:2 — 29:46 Панюков (Уил, Кэмпфер). В большинстве

2:3 — 31:36 Петухов (Гурков). В равенстве

3:3 — 48:06 Юдин (Галимов, Кагарлицкий). В большинстве

4:3 — 51:45 Уил (Кэмпфер). В равенстве

5:3 — 58:04 Лукоянов (Зарипов). В равенстве

Вратари: Билялов — Ортио

Штраф: 2:8 (2:0, 0:6, 0:2)