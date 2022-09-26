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    08:21, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» сыграет в Ярославле против «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 26 сентября в Ярославле пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Локомотив» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» начнется в 22:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После десяти сыгранных матчей «Барыс» с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции; «Локомотив» имеет в активе 13 очков и идет на шестом месте на Западе. В своем последнем матче «Барыс» в гостях проиграл череповецкой «Северстали» (2:5), а «Локомотив» на своем льду обыграл «Адмирал» из Владивостока (2:1).




    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»





    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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