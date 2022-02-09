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«Барыс» сыграет три матча с клубами КХЛ

9 Февраля 2022 22:04
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«Барыс» сыграет три матча с клубами КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В рамках подготовки к решающей части сезона КХЛ команда «Барыс» планирует провести три товарищеские встречи с соперниками из Западной конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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21 февраля в 16:00 по времени Нур-Султана

«Спартак» — «Барыс» на арене «Лужники» (г. Москва);

22 и 24 февраля в 16:00 по времени Нур-Султана

«Динамо» Москва — «Барыс» на «ВТБ Арене» (г. Москва).

Далее коллектив Юрия Михайлиса вернётся в Нур-Султан и продолжит подготовку к матчам плей-офф на домашней арене.

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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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