«Барыс» сыграет три матча с клубами КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В рамках подготовки к решающей части сезона КХЛ команда «Барыс» планирует провести три товарищеские встречи с соперниками из Западной конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

21 февраля в 16:00 по времени Нур-Султана

«Спартак» — «Барыс» на арене «Лужники» (г. Москва);

22 и 24 февраля в 16:00 по времени Нур-Султана

«Динамо» Москва — «Барыс» на «ВТБ Арене» (г. Москва).

Далее коллектив Юрия Михайлиса вернётся в Нур-Султан и продолжит подготовку к матчам плей-офф на домашней арене.