«Барыс» сыграет с «Витязем» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» завершает домашнюю серию встречей с«Витязем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу астанинского клуба.

С момента первой встречи этих команд в текущей регулярке прошли два месяца. 7 сентября «Барыс» потерпел в Балашихе довольно чувствительное поражение со счетом 0:5.

Коллектив из Московской области в прошлом туре в Омске уступил «Авангарду» - 1:3. Свой снайперский счет пополнил лучший бомбардир «Витязя» Александр Яремчук (9+10), он набирает очки в четырех встречах подряд. Вратарь Дмитрий Шикин отразил 23 броска в створ. Главный тренер «витязей» Вячеслав Буцаев после матча отметил, что команда была далека от лучшей формы.

На сегодняшний день «Витязь» располагается на шестом месте в турнирной таблице Запада. В активе команды 30 баллов после 27 матчей. Защитник Джереми Рой входит в число лидеров по показателю полезности (+20). Вратарь Максим Дорожко – лучший в КХЛ по проценту отраженных бросков (95.6%) и второй по коэффициенту надежности (1,46). В списке травмированных по состоянию на вечер 7 ноября числились защитник Роман Абросимов и нападающий Тайлер Граовац.

«Барыс» в прошлом туре уступил дома «Адмиралу» - 1:4. Егор Петухов забросил свою восьмую шайбу в текущем сезоне, прямо сейчас он второй снайпер команды. Первый балл за результативность в КХЛ заработал защитник Тамирлан Гайтамиров. Вратарь Юлиус Гудачек показал не лучшую игру и отразил лишь 16 бросков из 20. Андрей Скабелка сообщил, что после четырех удалений подряд во втором периоде его подопечным не хватило концентрации, чтобы сравнять счет.

После серии неудачных матчей «Барыс» покинул кубковую восьмерку Восточной конференции. На счету казахстанцев 25 очков после 27 игр. Линден Вей (12+6) остается лучшим бомбардиром астанчан. Ансар Шайхмедденов и Майкл Шапю выведены из списка травмированных и два дня тренируются в общей группе. В лазарете по-прежнему числится Никита Михайлис.

Начало матча на льду «Барыс-Арены» в 19:30 по столичному времени.













Фото: hcbarys.kz