«Барыс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Салават Юлаев» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 43 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 42 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 57 очками после 43 игр занимает четвертое место.

В своем последнем матче «Барыс» дома по буллитам победил екатеринбургский «Автомобилист» (3:2), а «Салават Юлаев» в гостях в овертайме уступил новосибирской «Сибири» (2:3).





