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«Барыс» сыграет с «Трактором» в Челябинске

19 Января 2023, 08:44
«Барыс» сыграет с «Трактором» в Челябинске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 января в Челябинске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Трактор» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Трактор» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 53 сыгранных матчей у «Барыса» 48 очков, а «Трактор» после 52 матчей имеет в активе 51 очко. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома проиграл «Сибири» (1:2), а «Трактор» в гостях по буллитам уступил «Витязю» (3:4).

«Барыс» проиграл четыре матча подряд: помимо поражения от «Сибири», казахстанский клуб также уступил «Нефтехимику» (3:5), ЦСКА (2:5) и «Адмиралу» (0:3).


Фото: hcbarys.kz

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