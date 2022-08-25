«Барыс» сыграет с «Трактором» на Кубке губернатора Челябинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг, 25 августа, ХК «Барыс» сыграет с челябинским «Трактором» на Кубке губернатора Челябинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Трактор» — «Барыс» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

В первом матче на турнире «Барыс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» — 2:1. Дубль у «Барыса» оформил Никита Михайлис (10-я и 52-я минуты); у «Автомобилиста» отличился Брукс Мэйсек (50-я).

Также на Кубке губернатора Челябинской области «Барысу» предстоит сыграть с магнитогорским «Металлургом» — этот матч состоится в субботу, 27 августа.

Что касается нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то он стартует 1 сентября. «Барыс» в своем первом матче 3 сентября в гостях сыграет с минским «Динамо». Затем казахстанский клуб проведет еще три выездных матча: против СКА (5 сентября), «Витязя» (7 сентября) и «Сочи» (9 сентября).









Фото: sports.kz















