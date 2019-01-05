«Барыс» сыграет с «Сочи»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После волевой победы над «Спартаком» «Барыс» прибыл в Сочи, где в субботу сыграет с местным клубом, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Игра в Москве стала первой для «Барыса» в новом году. Впервые с 12-го ноября на льду появился капитан Брэндон Боченски - у него результативная передача за 14 минут игрового времени. К 35-й минуте наша команда уступала 0:2, но голы Кевина Даллмэна и Романа Старченко помогли сравнять счёт. Великолепная комбинация Патриса Кормье и Даррена Дица за 6,5 минут до третьей сирены привела к голу защитника, ставшего победным. Доминик Граховина отразил 32 броска по своим воротам. В таблице Восточной Конференции «Барыс» поднялся на четвёртую позицию и отстаёт от лидера дивизиона Чернышева «Авангарда» на один балл. Список травмированных игроков пуст», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Сочи» встречей с «Барысом» откроет для себя 2019-й год, у которой на подготовку к матчу с казахстанской командой была неделя.

Предыдущий матч команда Сергея Зубова провела 30-го декабря, уступив в серии буллитов «Спартаку» - 1:2. В основное время за хозяев отличился Дмитрий Архипов. Вратарь Дмитрий Шикин отразил 41 бросок. В таблице Западной Конференции «Сочи» занимает седьмую строчку - 47 баллов в 45 играх. В списке травмированных сразу 5 человек: вратарь Константин Барулин, защитники Йоанн Овитю, Олег Погоришный, форварды Дмитрий Лугин, Дамир Рахимуллин.

Начало матча на льду ДС «Большой» в 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport».