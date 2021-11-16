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«Барыс» сыграет с «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

16 Ноября 2021 13:25
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«Барыс» сыграет с «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После международной паузы «Барыс» отправился на выезд. Первая остановка намечена в Сочи, где команда Юрия Михайлиса сыграет сегодня 16 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Коллектив Андрея Назарова в данный момент находятся в нижней части турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Сочи» 22 балла после 28 матчей.

В последнем до перерыва поединке южане на выезде уступили «Торпедо» (1:5). Автором единственной шайбы стал Иван Мищенко. Голкипер сочинцев Максим Третьяк записал в свой актив 29 отражённых бросков. Лучший бомбардир команды Артём Николаев (6+10 очков) прервал свою четырёхматчевую серию с набранными баллами.

По состоянию на вечер 15 ноября в списке травмированных числились нападающие Егор Бабенко, Андрей Баканов, Дмитрий Колготин и Никита Точицкий.

«Барыс» отправился на выезд в обновлённом составе. В паузе к команде присоединились Томаш Юрчо, Линден Вей и Антон Сагадеев. Впервые за довольно долгий отрезок лазарет столичного клуба пуст. Команда Юрия Михайлиса подходит к очередному поединку на десятом месте Востока (24 балла после 27 встреч).

В прошлом туре «Барыс» потерпел досадное поражение от «Трактора» в овертайме – 4:5. Хет-триком в этой встрече отметился лучший бомбардир команды Никита Михайлис, который достиг отметки в 30 (13+17) очков в сезоне. Ещё раз отличился Мэттью Фрэттин. Йони Ортио справился с 33 бросками соперников.

Это будет первая встреча «Сочи» и «Барыса» в текущем регулярном чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними сухими победами.

Начало матча на арене ДС «Большой» в 22:30 по столичному времени.

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