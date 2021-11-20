«Барыс» сыграет с «Северсталью» в Череповце

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» закрывает выездную серию матчем в Череповце. Сегодня команда Юрия Михайлиса сыграет с «Северсталью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Будущий соперник нашей команды чувствует себя довольно комфортно в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Андрея Разина выиграли четыре поединка из последних пяти и сейчас занимают пятое место. В активе «Северстали» 37 баллов после 28 встреч.

В прошлом туре череповчане в серии буллитов переиграли минское «Динамо» – 4:3. Свои снайперские счета пополнили Иван Емец, Николай Тимашов и Даниил Вовченко, который также стал автором победного буллита. Он является лучшим бомбардиром команды (16 очков, 7+9).

«Барыс» подходит к очередной игре с серией из четырех поражений подряд. В четверг казахстанцы на выезде уступили «Спартаку» – 2:5. Никита Михайлис забросил 14 шайбу в сезоне и в тот вечер вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Лиги (31 балл). Еще раз отличился Егор Петухов. Йони Ортио отразил 25 бросков и был заменен на Никиту Бояркина после пятой пропущенной шайбы. Команда Юрия Михайлиса в данный момент располагается за пределами зоны плей-офф (24 балла после 29 матчей).

В конце октября «Северсталь» и «Барыс» уже встречались в Нур-Султане. Уверенную победу в том поединке одержал российский коллектив.

Начало матча на арене МАУ «Ледовый Дворец» в 20:00 по столичному времени.

Фото: hcbarys.kz