«Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня «Барыс» завершает четырехматчевую выездную серию встречей с «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу астанинского клуба.

В субботу «Барысу» будет противостоять один из лидеров Востока. Команда Виктора Козлова выиграла пять матчей подряд, причем в двух последних встречах «Салават» оставил не у дел принципиального соперника по «зеленому» дерби «Ак Барс». В среду коллектив из Уфы одержал домашнюю победу со счетом 4:1. Лучший бомбардир коллектива Сергей Шмелев (18 баллов, 9+9) оформил дубль, еще по разу отличились Иван Дроздов и Владислав Картаев. Вратарь Илья Ежов записал в свой актив 31 отраженный бросок. После игры главный тренер команды из столицы Башкортостана сообщил, что исход в таких поединках решают мелочи и нюансы.

После 22 матчей «Салават Юлаев» имеет в своем активе 31 балл, это третье место в конференции. В списке травмированных уфимцев числится форвард Джошуа Хо-Сэнг. Сразу три игрока команды примут участие в предстоящей Неделе Звезд в Челябинске: вратарь Андрей Кареев, защитник Райан Мерфи и нападающий Саша Хмелевский.

«Барыс» в прошлом туре был близок к тому, чтобы прервать свою серию поражений, однако выстоять в поединке с «Сибирью» не получилось – 4:3 в пользу новосибирцев. Линден Вей забросил свою 11 шайбу в сезоне и на следующий день был выбран Лигой для участия в Неделе Звезд. Прямо сейчас он является самым результативным игроком казахстанцев (17 очков, 11+6). Еще по разу отличились Аркадий Шестаков и Динмухамед Кайыржан, забивший свой первый гол в сезоне. Никита Бояркин справился с 33 бросками в створ.

Андрей Скабелка сообщил, что команда выглядела получше, чем в прошлых матчах, однако положительного результата это все равно не принесло. По итогам 24 встреч астанчане заработали 23 балла. Пока это позволяет находиться в зоне плей-офф.

Начало матча на льду «Уфа-Арены» в 17:30 по столичному времени.

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Фото: hcbarys.kz











