«Барыс» сыграет с рижским «Динамо»

РИГА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 сентября, астанинский «Барыс» в гостях сыграет с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Динамо» — «Барыс» начнется 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, в последнем матче «Барыс» на выезде разгромил московский ЦСКА (6:3), а «Динамо» дома обыграло нижегородское «Торпедо» (2:1).





После пяти сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» также набрало четыре очка, за шесть игр, и идет на последнем, 12-м месте на Западе.