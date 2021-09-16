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    09:23, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с рижским «Динамо»

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 сентября, астанинский «Барыс» в гостях сыграет с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Динамо» — «Барыс» начнется 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После пяти сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» также набрало четыре очка, за шесть игр, и идет на последнем, 12-м месте на Западе.
    Напомним, в последнем матче «Барыс» на выезде разгромил московский ЦСКА (6:3), а «Динамо» дома обыграло нижегородское «Торпедо» (2:1).




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