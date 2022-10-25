«Барыс» сыграет с омским «Авангардом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 25 октября, в Омске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Авангард» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Авангард» — «Барыс» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 22 сыгранных матчей у «Барыса» 23 очка, у «Авангарда» после 21 матча — 18 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а «Авангард» дома одержал победу над череповецкой «Северсталью» (4:3). Перед матчем с «Барысом» «Авангард» прервал серию из трех поражений.





Фото: пресс-служба ХК «Барыс»